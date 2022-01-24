На Васильевском острове с погоней поймали каршеринг с водителем без прав

Каршеринг удалось поймать у дома №48 по Малому проспекту В.О. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Каршеринг удалось поймать у дома №48 по Малому проспекту В.О. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники ГИБДД с погоней остановили каршеринговый автомобиль, за рулем которого сидел молодой человек без водительского удостоверения.

Как сообщила пресс-служба городского ГУ МВД, инцидент произошел в ночь на 24 января на Васильевском острове. Дорожная полиция обратила внимание на каршеринговый автомобиль «БМВ» и попыталась остановить его. Однако водитель проигнорировал их требование и увеличил скорость, чтобы скрыться.

Каршеринг удалось поймать у дома №48 по Малому проспекту В.О. За рулем находился 21-летний молодой человек, у которого не было водительского удостоверения, а иномарку он арендовал по подложному аккаунту.

Автомобилиста отвезли в отдел полиции. Составлены административные протоколы, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что зарезанного мужчину нашли в машине на территории Пулково.