Пенсионный фонд перечислит 10 000 рублей 24-25 января на карты россиян

В первые дни этой недели многие граждане России получат выплаты на карты или в почтовых отделениях от Пенсионного фонда. По сообщениям PRIMPRESS, работники ПФР планируют закрыть все денежные выплаты уже до Дня студента, 25 января. Размеры перечисляемых пособий варьируются от нескольких тысяч до 10 000 рублей.

Связано это с тем, что Пенсионный фонд взял на себя часть выплат по пособиям, приходившим раньше от службы Социальной защиты. Соцзащита населения передала в ПФР обязанности по выплатам некоторых пособий гражданам Российской Федерации, в том числе не достигших пенсионного возраста, и детям.

Первые деньги от Пенсионного фонда поступили на карты россиян уже 17 января, почтальоны начали разносить деньги еще раньше – 15 января. Это вызвало вопросы со стороны населения, ведь многие не знали о том, что служба Социальной защиты населения с Пенсионным фондом перераспределили между собой обязанности по выплатам пособий.

К выплатам, перешедшим теперь под ответственность ПФР, относятся, например, детские пособия на малышей до полутора лет. Эти выплаты получают только безработные родители, которые нигде официально не трудоустроены и не получают регулярную заработную плату. Нетрудоустроенные мамы также получат единовременную выплату на каждого рожденного ребенка.

Выплаты репрессированными гражданам, получившим впоследствии реабилитацию и восстановленным в правах, также переходят в ведение Пенсионного фонда. База данных со всеми жертвами политических репрессий, имеющими право на выплату, уже передана в ПФР. Размер разовых перечислений может доходить до 10 000 рублей.

Специалисты Пенсионного фонда Российской Федерации уверяют, что на сроках поступления денежных средств перераспределение обязанностей не отразится: деньги граждане России получат вовремя, вне зависимости от места проживания. Во всех регионах Росси, в том числе Приморье, все, кто имеет право на выплаты, получат их до 25 января 2022 года.