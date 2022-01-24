Скончался французский модельер Тьерри Мюглер

Умер Тьерри Мюглер — французский модельер и фотограф, создатель модного дома своего имени.

О смерти дизайнера сообщается на его странице в Facebook. Тьерри Мюглер ушел из жизни в воскресенье, 23 января. Ему было 73 года.

Агент Мюглера сообщил в беседе с Франс Пресс, что модельер умер по естественным причинам.

Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года во французском Страсбурге. Он выпустил свою первую коллекцию женской одежды в 1973 году, а спустя пять лет открыл свой первый бутик. Мюглер стал всемирно известным модельером, его коллекции имели колоссальный успех. В 1990-е он отошел от мира моды и переключился на фотографию, дизайн флаконов для духов и создание костюмов для шоу.