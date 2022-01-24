Скончался французский модельер Тьерри Мюглер

Скончался французский модельер Тьерри Мюглер
Тьерри Мюглер умер по естественным причинам. Фото: скриншот Instagram

Умер Тьерри Мюглер — французский модельер и фотограф, создатель модного дома своего имени.

О смерти дизайнера сообщается на его странице в Facebook. Тьерри Мюглер ушел из жизни в воскресенье, 23 января. Ему было 73 года.

Агент Мюглера сообщил в беседе с Франс Пресс, что модельер умер по естественным причинам.

Тьерри Мюглер родился 21 декабря 1948 года во французском Страсбурге. Он выпустил свою первую коллекцию женской одежды в 1973 году, а спустя пять лет открыл свой первый бутик. Мюглер стал всемирно известным модельером, его коллекции имели колоссальный успех. В 1990-е он отошел от мира моды и переключился на фотографию, дизайн флаконов для духов и создание костюмов для шоу.

модельер смерть тьерри мюглер


 

Новости партнеров
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
В МВД раскрыли подробности ограбления особняка Градского
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Названа температура во время COVID-19, при которой нельзя принимать жаропонижающие
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Скончался французский модельер Тьерри Мюглер
В Петербурге хулиган обстрелял Porsche
Петербуржец погасил долг по алиментам после ареста нового Range Rover
Неизвестный «заминировал» школу на Белы Куна
Разговаривавший по телефону мужчина погиб под электричкой в Петербурге
В Петербурге пенсионер отдал «сотруднику банка» более 12 млн рублей
На Васильевском острове с погоней поймали каршеринг с водителем без прав
Насильник подростка с опубликованного в соцсетях видео задержан в Петербурге