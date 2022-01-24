Хазин: россиян ждет обнуление накоплений в феврале 2022 года

В феврале ЦБ может снова повысить ключевую ставку, что будет указывать на продолжение процесса девальвации. Фото: Pixabay

В феврале ЦБ может снова повысить ключевую ставку, что будет указывать на продолжение процесса девальвации. Фото: Pixabay

Российский экономист Михаил Хазин предупредил российских граждан об обнулении денежных накоплений в феврале 2022 года.

Специалист рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», что покупательская способность россиян значительно снизилась из-за рекордного уровня инфляции по итогам прошлого года. Однако впереди сбережения граждан ждет еще один удар.

Хазин пояснил, что Центробанк и Минфин регулярно искусственным путем занижают курс рубля по отношению к основным мировым валютам — евро и доллару.

По словам экономиста, это связано с поставкой в РФ большинства готовой продукции из-за рубежа. Поэтому девальвация российской валюты будет для ЦБ практически единственным инструментом для сохранения деловой активности и экономического роста.

Однако это приводит к тому, что деньги россиян все сильнее обесцениваются, и на покупку товаров и услуг им приходится платить намного больше, чем раньше.

Хазин добавил, что в феврале ЦБ может снова повысить ключевую ставку, что будет указывать на продолжение процесса девальвации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автоэксперт спрогнозировал прекращение роста цен на автомобили в 2022 году.