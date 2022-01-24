Автоэксперт спрогнозировал прекращение роста цен на автомобили в 2022 году

Автоэксперт спрогнозировал прекращение роста цен на автомобили в 2022 году
Эксперт считает, что рост цен на автомобили остановится. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал, что будет с ценами на новые машины в этом году.

Во время пандемии на рынке возникла нехватка новых автомобилей, это было вызвано дефицитом комплектующих – микрочипов, необходимых для производства электронных систем транспортных средств. Рынок отреагировал на разрыв между спросом и предложением ростом цен на новые автомобили. В 2022 году ситуация должна измениться. По словам эксперта, строительство заводов по производству микрочипов, в том числе в Европе, приведет к увеличению объемов выпуска новых машин.

Эксперт считает, что рост цен на автомобили остановится.

«Цены на автомобили в 2022 году расти не будут, потому что они и так скакнули до невероятных вершин. Так всегда происходит: сначала происходит резкий всплеск, потом наступает пик, дальше – некая ровная, прямая платформа, а затем, возможно, будет спад. Повышения цен на автомобили в ближайшее время не будет», – рассказал он в интервью радио Sputnik.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 2021 год был очень нервным для авторынка в России. Резкое повышение цен на комплектующие привело к подорожанию новых авто. Люди, увидев рост цен, начали скупать автомобили, боясь, что потом не потянут цену.

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