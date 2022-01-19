Цены на автомобили в России продолжают расти: когда это закончится

Цены на автомобили в России продолжают расти: когда это закончится
Средняя цена подержанной машины приближается к миллиону. Фото: Balthoto/Павел Долганов

2021 год был очень нервным для авторынка в России. Резкое повышение цен на комплектующие привело к подорожанию новых авто. Люди, увидев рост цен, начали скупать автомобили, боясь, что потом не потянут цену. Даже те, кто откладывал покупку, стараясь поднакопить на комплектацию получше, были вынуждены брать машины с неполными или сильно урезанными комплектациями по ценам люксовых версий.

Это привело к дефициту на рынке новых автомобилей и, как следствие, еще большему росту цен. Те модели, которые стоили 600-700 тысяч рублей, быстро приблизились к ценам в полтора миллиона. Найти новую машину меньше, чем за миллион, стало весьма затруднительно. Очереди за новыми машинами растянулись на полгода вперед. В автосалонах пусто, пишет Primpress.

Начало 2022 года не изменило ситуацию: поставки новых автомобилей все еще в недостаточном объеме, на авторынке дефицит. Поэтому цены логично продолжают расти. По мнению автоэкспертов и финансовых аналитиков, такая ситуация продлится минимум полгода – до середины 2022.

Летом или ближе к осени возможна стабилизация рынка.

Возможна и обратная ситуация: рост цен не остановится, если поставки комплектующих не возобновятся в полном объеме. Автодилеры Приморья уже заявили о повышении цен на новые машины. При таком раскладе о стабилизации авторынка не стоит и заикаться. Ситуация чуть успокоится не ранее осени 2022 года.

Пока же новых машин в салонах нет, купить машинку прямо с конвейера практически невозможно. На фоне этого растут цены на вторичном рынке. Средняя цена подержанной машины приближается к миллиону. В среднем продавцы б/ушных автомобилей подняли цены на треть от того, что было в конце 2021 года. Даже откровенный автохлам подорожал в разы, вызывая недоумение у прожжённых перекупщиков.

Людям же остается только гадать, были ли реальные перебои с поставками деталей и комплектующих компонентов (преимущественно электроники) или это спланированный сговор, вышедший из-под контроля. Многие из тех, кто не успел купить машину осенью-зимой 2021 года, вынуждены отказаться от покупки нового автомобиля или вообще от приобретения машины.

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