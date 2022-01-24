Россиянам с COVID-19 напомнили о праве на бесплатные лекарства

Россияне с диагностированным коронавирусом имеют право на получение бесплатных лекарств.
Причем бесплатные медицинские препараты для лечения COVID-19 положены как пациентам в стационарах, так и тем, кто лечится дома, сообщает «Парламентская газета».
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что все необходимые препараты для бесплатной выдачи уже закуплены, их можно получить в поликлинике и по рецепту врача.
Рассчитывать на бесплатные препараты также могут те, кто болеет коронавирусом в легкой форме, сообщил заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Однако у заболевшего должен быть подтвержденный диагноз.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне выложили за лекарства от коронавируса более 64 млрд рублей.