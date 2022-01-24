Россиянам с COVID-19 напомнили о праве на бесплатные лекарства

Рассчитывать на бесплатные препараты также могут те, кто болеет коронавирусом в легкой форме. Фото: Pixabay

Рассчитывать на бесплатные препараты также могут те, кто болеет коронавирусом в легкой форме. Фото: Pixabay

Россияне с диагностированным коронавирусом имеют право на получение бесплатных лекарств.

Причем бесплатные медицинские препараты для лечения COVID-19 положены как пациентам в стационарах, так и тем, кто лечится дома, сообщает «Парламентская газета».

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что все необходимые препараты для бесплатной выдачи уже закуплены, их можно получить в поликлинике и по рецепту врача.

Рассчитывать на бесплатные препараты также могут те, кто болеет коронавирусом в легкой форме, сообщил заслуженный врач РФ Владимир Круглый. Однако у заболевшего должен быть подтвержденный диагноз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне выложили за лекарства от коронавируса более 64 млрд рублей.