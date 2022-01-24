Новый налог на банковские вклады: эксперты рассказали, почему его не стоит избегать

ФНС обязала банки в России предоставить информацию по всем физическим лицам, кто получал доход по вкладам. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

ФНС обязала банки в России предоставить информацию по всем физическим лицам, кто получал доход по вкладам. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Вводится новый налог на банковские депозиты размеров более 700 тысяч рублей. Экономисты обеспокоены, что он вынудит вкладчиков искать другие способы сберечь деньги. Одним из возможных вариантов может стать дробление суммы на более мелкие, которые не попадают под налог. Но такой вариант чреват испорченной кредитной историей, а то и вовсе «черным» списком в банках.

Федеральная Налоговая служба обязала банки в России предоставить информацию по всем физическим лицам, кто получал доход по вкладам. Первоначально предполагалась, что новым налогом обложат только вклады от 1 миллиона рублей, но фактически платить придется за депозиты в 700 тысяч.

Алексей Пасынков, кандидат экономических наук, доцент кафедры и старший научный сотрудник Центра стратегического развития территорий Института экономики УрО Российской Академии Наук, уверен, что новая налоговая политика отпугнет потенциальных вкладчиков, заставит людей или прятать деньги в «чулок», или перераспределять на родственников и друзей. Вероятен и переход на фондовые рынки или вложения в недвижимость.

Хранение наличных средств дома – распространенный, но небезопасный способ со множеством рисков. Экономисты настоятельно не рекомендуют хранить деньги таким образом. Банк, по-прежнему, самый надежный способ сбережения средств.

Обходить налоги и ограничения, которые связаны с банковскими вкладами, тоже неразумно, поскольку это крайне негативно скажется на банковской истории и может привести к серьезным проблемам. Люди, попавшие в список Росфинмониторинга как «хитрецы», потенциально уклоняющиеся от налогов, с трудом устраиваются на работу: доверие со стороны банков во многом влияет и на доверие потенциальных работодателей к сотруднику. Александр Трахтенберг, экономист, уверяет, что сумма в 10 тысяч рублей налога при вкладе 2-5 миллионов не стоит испорченной репутации.

Конечно, если размер депозита превышает 100 миллионов, то сумма налога весьма значительна. Но и риски, если поймают на уклонении от налога, высоки. И тем более не стоит рисковать, держа такие суммы дома. Лучше уж банковская ячейка, где накоплениям угрожает только пожар.