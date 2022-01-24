Отзывы пациентов о стоматологии World Dent

Отзывы пациентов о стоматологии World Dent
Врачи клиники отмечают, что большая часть их клиентов осознают важность здоровья зубов и ротовой полости. Фото: предоставлено "ДримТрейд"

В клинике придерживаются правил обслуживания по общепринятым европейским стандартам. Это подразумевает минимальное инвазивное воздействие и полную стерильность операций по патентованным технологиям. Работа направлена на восстановлении не только функций зубов, но и эстетического вида зубного ряда.

Применение новейших технологий и оборудования от глобальных лидеров в сфере инноваций Sirona и Kavo помогают успешно проводить установку виниров, имплантацию, протезирование на имплантах и микропротезирование.

Стоматология World Dent лицензирована по всем российским законам и получила необходимые документы и допуски к лечению пациентов. На ее базе работают такие отделения:

● терапия;

● хирургия;

● ортодонтия;

● ортопедия;

● пародонтология;

● имплантация.

Также каждый врач владеет необходимыми практиками по эстетической стоматологии. При необходимости работы проводятся под специальным микроскопом, который делает работу специалиста более точной и аккуратной.

При первичном осмотре пациенту назначают томографию для того, чтобы изначально установить все существующие проблемы. Только на основании снимков и полной диагностики врач (в некоторых случаях врачебный консилиум) принимает решение о дальнейшем лечении.

В центре можно пройти полную санацию полости рта. Справка о процедуре необходима таким категориям пациентов:

● ребенку – при поступлении в детский сад или в школу;

● взрослому – при устройстве на некоторые виды вакансий;

● беременным женщинам;

● детям и взрослым – для плановой госпитализации в медицинское учреждение.

Клиника заботится о своих постоянных пациентах, поэтому часто проводит различные акции и скидки.

СТАТИСТИКА ОТЗЫВОВ ПАЦИЕНТОВ

Врачи клиники отмечают, что большая часть их клиентов осознают важность здоровья зубов и ротовой полости. Две трети пациентов обследуются и проходят плановые осмотры на регулярной основе. Именно поэтому наряду с терапевтическим лечением активно ведется запись к врачу-гигиенисту на чистку и отбеливание зубов.

Особой гордостью команды являются пациенты, которые ходят к ним уже семьями. Это лучшее признание профессиональных качеств врачебного состава и говорит о высшей степени доверия.

На сегодняшний день в базе пациентов клиники World Dent числится свыше 7 000 человек. Каждый второй пришел по личной рекомендации знакомых и близких. В маркетинге это явление называется сарафанным радио и считается самым надежным способом продвижения любого бизнеса.

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