Новый регулятор кредитной нагрузки вступит в силу лишь с 1 июля 2022 года: почему гражданам дали полгода отсрочки

Центробанк Российской Федерации отправил всем банкам и БКИ большое письмо с разъяснениями вступивших 1.01.2022 года подзаконных актов об обновленном порядке формирования кредитных историй. В письме указаны нормативы по расчету нагрузки по кредитам, даны пояснения по многим вопросам о кредитовании граждан. При этом срок вступления новых нормативов отложен с 01.01 на 01.07.2022.

Представители Центрального банка объясняют отсрочку неподготовленностью информационной базы и цифровых систем.

Эксперты придерживаются другого мнения. Поскольку подзаконный акт к Федеральному закону 302-ФЗ подробно расписывает порядок нового расчета и формирования на его основе истории по кредитованию физического лица, прописывает многие моменты взаимодействия граждан и организаций с БКИ и порядок сбора данных для высчитывания долговых обязательств, есть все основания полагать, что кредит получить будет сложнее.

Людям с большой выплатой по кредитам настоятельно рекомендуется упорядочить выплаты и закрыть долговые обязательства, если такие есть, и не пропускать сроки платежей. По новому закону получить одобрение банка людям, у которых и так много кредитов, будет сложно.

После сбора необходимых данных и обновления базы с информацией проследить кредиты человека будет намного проще. Все необходимые сведения дадут организации из расширенного списка поставщиков финансовой информации, а новый институт Квалифицированных БКИ просчитает данные о суммарных долговых обязательствах гражданина и быстро передаст ее банкирам. На основании, в том числе, и этого показателя будет приниматься решение о выдаче нового кредита.

Изменится порядок расчета усредненного значения ежемесячного платежа. Теперь он будет высчитываться на 4 года, а не на 5 лет, как было раньше. Чем полнее информация, тем жестче условия для кредитования могут выдвигать банки. К счастью для граждан, действовать ужесточения начнут лишь со второго месяца лета. Отсрочку удалось получить из-за настоятельных просьб организаций, подготавливающих кредитные истории, жаловавшихся на невозможность подготовить базу данных к началу 2022.

Согласно положению «О порядке формирования кредитной истории», и двум указаниям о запросах по предоставлению отчетов, поиску информации для них и предоставлении сведений по ним, организации просто не могут подать правдивую картину о ежемесячных платежах по кредитам.

Участники финансового рынка прекрасно понимали, что подготовиться в сроки, указанные Центральным банком, будет невозможно. Эксперты убеждены в необходимости одновременного вступления в законную силу поправок с реальным внедрением регулятора прямых количественных ограничений, которые банки применяют для лиц со значительной долговой нагрузкой.

Это масштабное мероприятие, БКИ осуществляют перестроение цифровых баз. Вероятно, реформирование системы кредитования замет значительно больше по времени, чем предполагалось изначально.

Гражданам важно использовать отсрочку до применения нового регулятора с максимальной пользой. Ведь если раньше получалось набрать кредитов во многих банках только потому, что кредитная история хранилась в разных бюро, то теперь будет единая база. А значит высчитать вероятность невозврата средств банкам будет проще.