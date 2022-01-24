Песков: президент России как главнокомандующий принимает меры для того, чтобы защитить Россию

Президент России как главнокомандующий принимает меры для того, чтобы защитить Россию. Фото: kremlin.ru

Президент России как главнокомандующий принимает меры для того, чтобы защитить Россию. Фото: kremlin.ru

На фоне роста напряженности, по мнению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин предпринимает меры, чтобы защитить страну.

Песков отмечает, что в настоящее время у России агрессивное окружение. Он, сожалеет о некоторых решениях НАТО, но уверяет, что президент России делает все возможное, чтобы защитить страну и ее граждан.

«Глава нашего государства как главнокомандующий и как человек, который определяет внешнюю политику нашей страны, он принимает необходимые меры, чтобы наша с вами безопасность была обеспечена на должном уровне, чтобы наши интересы были обеспечены», — отметил Песков.

Также представитель Кремля заявил, что гражданам России часто предстают «перепечатки и ссылки» на англосаксонские средства массовой информации, заявления представителей стран НАТО и Североатлантического альянса, которые абсолютно недружелюбные в сторону России.

Песков напомнил, что Россия инициировала консультации и переговоров по безопасности. Ожидается, что на текущей неделе придет письменный ответ на подобное предложение.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что угрозы Запада о том, что российские банки не смогут совершать операции с долларами в случае вторжения России на Украину, могут спровоцировать начало гражданской войны на Украине, считает Песков.