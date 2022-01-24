В Новосаратовке 7-летний мальчик ушел под лед: ребенка продолжают искать

В Новосаратовке 7-летний мальчик ушел под лед: ребенка продолжают искать
Ребенок провалился под лед. Фото: Pixabay

В деревне Свердловского городского поселения Всеволожского района Ленинградской области мальчик провалился под лед.

Несмотря на маленький вес 7-летнего ребенка, замерзшая поверхность в Новосаратовке не выдержала. Малыш оказался на хрупком льду Невы. Об этом в понедельник, 24 января, пишет «Mash на Мойке».

О случившемся матери рассказала сестра мальчика. Женщина вызвала спасателей, однако ребенка так и не нашли. В настоящий момент на месте происшествия организованы поисковые работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ожидается гололедица и оттепель в начале недели. Погоду будет формировать тёплый атмосферный фронт, выпадут небольшие осадки, в виде небольшого снега, переходящего в мокрый снег и в дожди. На дорогах и тротуарах гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

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