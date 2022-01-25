В Пулково 25 января задержали три рейса

Сегодня, 25 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются три самолета.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Навои (Узбекистан), Иркутска и Якутска. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Навои. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 4:25, однако время вылета сдвинули до 7:00. Далее с задержкой вылетит рейс до Иркутска. Вылет перенесли с 13:05 на 13:25. С опозданием на 45 минут отправится рейс до Якутска, который планировали на 17:00.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зарезанного мужчину нашли в машине на территории Пулково.