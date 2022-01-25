Будет скользко: в Петербурге во вторник потеплеет до +1

Будет скользко: в Петербурге во вторник потеплеет до +1
Аккуратнее следует быть не только автомобилистам, но и пешеходам. Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Жителей Петербурга во вторник, 25 января, ждет потепление, вместе с которым придет гололедица.

Как сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус, сегодня за погоду в Северной столице будет отвечать атмосферный фронт, идущий вглубь Европейской России. Он устроит облачную с прояснениями погоду. В отдельных районах Петербурга ожидается мокрый снег. На дорогах будет скользко.

Температура воздуха будет колебаться от -1 до +1 градуса. В Ленобласти может подморозить до -4 градусов. Ветер подует с запада, северо-запада, его скорость составит 4-9 м/с.

Атмосферное давление вырастет до 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Леус добавил, что к утру 26 января в Петербург вернутся морозы. Температура снизится до -10 градусов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что во вторник в Ленобласти похолодает до минус 7 градусов.

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