Во вторник в Ленобласти похолодает до минус 7 градусов

Во вторник, 24 января, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный.
Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток составит -4…+1 градусов, местами похолодает до -7 градусов.
На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.