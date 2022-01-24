Во вторник в Ленобласти похолодает до минус 7 градусов

Во вторник в Ленобласти похолодает до минус 7 градусов
В Ленобласти выпадет снег. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Во вторник, 24 января, в Ленинградской области ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, западный, днем западный, северо-западный умеренный.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура воздуха в течение суток составит -4…+1 градусов, местами похолодает до -7 градусов.

На дорогах ожидается гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что циклон «Юмит» принесёт снег и потепление в Петербург. Во вторник, 4 января, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

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