Песков: Рамзан Кадыров может участвовать в президентских выборах 2024 года

Рамзан Кадыров может участвовать в президентских выборах 2024 года. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Рамзан Кадыров может участвовать в президентских выборах 2024 года. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров имеет право выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, как и все жители России, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, право Кадырова выдвинуться на пост президента в следующих выборах закреплено, как и у каждого гражданина России, который достиг определенного возраста. Исключений и ограничений ни для кого быть не может. Об этом пишет ТАСС.

Несмотря на это основы внешней политики остаются на решении президента России. Только он может их сформулировать. Отмечается, что главой государства, куда в качестве субъекта входит чеченская республика, является Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне роста напряженности президент России Владимир Путин предпринимает меры, чтобы защитить страну, по мнению Дмитрия Пескова.