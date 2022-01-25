Песков: Рамзан Кадыров может участвовать в президентских выборах 2024 года

Песков: Рамзан Кадыров может участвовать в президентских выборах 2024 года
Рамзан Кадыров может участвовать в президентских выборах 2024 года. Фото: kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров имеет право выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, как и все жители России, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, право Кадырова выдвинуться на пост президента в следующих выборах закреплено, как и у каждого гражданина России, который достиг определенного возраста. Исключений и ограничений ни для кого быть не может. Об этом пишет ТАСС.

Несмотря на это основы внешней политики остаются на решении президента России. Только он может их сформулировать. Отмечается, что главой государства, куда в качестве субъекта входит чеченская республика, является Владимир Путин.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на фоне роста напряженности президент России Владимир Путин предпринимает меры, чтобы защитить страну, по мнению Дмитрия Пескова.

Дмитрий Песков президентские выборы рамзан кадыров Россия


 

Новости партнеров
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Мишустин раскритиковал правительство Петербурга за отсутствие внимания к вопросам жителей о COVID-19
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Покупатель зарядил банкой сметаны кассиру по голове за просьбу надеть маску в магазине Петербурга
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Психолог о готовности спонсоров спать с Волочковой: «Они выстроятся в очередь»
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Надежды нет? Вещи борющегося за жизнь Куравлева вывезли из дома престарелых
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков: Рамзан Кадыров может участвовать в президентских выборах 2024 года
Пенсии россиян предлагают повысить более чем до 30 тысяч рублей
Выдача кредитов наличными в России в 2021 году выросла на треть
С середины июля Красногвардейский район с Финляндским вокзалом свяжет ...
Доклад ЦБ о регулировании криптовалют насторожил инвесторов
Комитет Совфеда по социальной политике поддержал законопроект об индексации ...
Saxo Bank: мировая экономика переживает энергетический кризис, ...
Роспотребнадзор объяснил рекомендацию по тестированию работников на COVID-19