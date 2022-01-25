«COVID-19 поменял вектор»: в Роспотребнадзоре рассказали, кто стал новыми жертвами инфекции

&#171;COVID-19 поменял вектор&#187;: в Роспотребнадзоре рассказали, кто стал новыми жертвами инфекции
В Роспотребнадзоре рассказали, кто стал новыми жертвами инфекции. Фото: pexels

Глав Роспотребнадзора Анна Попова назвала, кто чаще из россиян болеет коронавирусной инфекцией в настоящее время.

Если раньше вирус нападал в основном на пожилую группу граждан, когда у них наблюдалось самое тяжелое течение болезни, то сейчас сложилась ситуация диаметрально противоположная: больше всего болеют люди в категории от 15-17 лет. Об этом Попова рассказала на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 во вторник, 25 января. Запись предоставила «Россия 24» на своем YouTube-канале.

Также стало отмечаться много случаев заражения среди детей. Между тем эксперт отметила, что рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, но минимальный прирост виден среди людей старше 65 лет.

«Максимальные показатели заболеваемости на прошедшей неделе мы видим среди подростков 15-17 лет и среди взрослых в возрасте от 30 до 49 лет», — заметила Попова.

Специалист подчеркнула, что Роспотребнадзор располагает данными, подтверждающими удельный вес дельта-штамма в различных регионах России, в связи с чем заразиться им можно точно также, как и вариантом «омикрон».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за распространения омикрон-штамма введение всеобщего карантина в Северной столице пока не обсуждается. Власти города не рассматривали этот вопрос.

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