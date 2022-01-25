На Луначарского у петербуржцев горела кухня

На Луначарского у петербуржцев горела кухня
Пожар охватил кухню в жилом доме. Фото: Google Maps

С огнем в Выборгском районе Петербурга боролись около 20 минут.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу 25 января сообщили, что очевидцы пожара в доме №76 по проспекту Луначарского вызвали спасателей в 20:28. В жилом доме, в двухкомнатной отдельной квартире горела кухня. Огонь охватил обстановку на площади одного квадратного метра.

На борьбу с пожаром в квартире направили 10 человек личного состава и две единицы техники. Ликвидировали пожар в течение 20 минут, к 20:52.

Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Антонова-Овсеенко огонь охватил помещение магазина. Очаг возгорания находится в подсобном помещении. Огонь успел распространиться на 7 квадратных метров.

новости СПб пожар происшествие проспект луначарского


 

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