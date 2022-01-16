На Антонова-Овсеенко огонь охватил помещение магазина

В Невском районе вечером 16 января произошел пожар в магазине. В настоящий момент спасатели работают на месте.

Около 21:52 в воскресенье экстренные службы получили сообщение о возгорании по адресу: Невский район, улица Антонова-Овсеенко дом 7. Отмечалось, что горит магазин.

Спасатели оперативно прибыли на место. Выяснилось, что горит одноэтажный, отдельно стоящий магазин, размером 40х26 метров. Очаг возгорания находится в подсобном помещении. Огонь успел распространиться на 7 квадратных метров.

В 22:27 пожар удалось локализовать. На настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

На месте работают 6 единиц техники от МЧС и 30 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Тихвинском районе 16 января произошел квартирный пожар. На время уйти из своих квартир пришлось сразу нескольким соседям. Сообщение о возгорании пришло на пульт спасателей в 13:55.