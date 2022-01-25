Мини-футбол: Россия обыграла Хорватию со счетом 4:0

В этом матче Россия и Хорватия оспорили первое место в группе на ЕВРО-22. Фото: Pixabay

В этом матче Россия и Хорватия оспорили первое место в группе на ЕВРО-22. Фото: Pixabay

Во вторник, 25 января, на футзальной площадке «Зигго Дом» в Нидерландах, где сейчас проходит Чемпионат Европы по футзалу 2022 года, прошел матч 2-го тура в группе С.

Национальная сборная России обыграла команду Хорватии 4:0.

Наши игроки обеспечили себе выход в плей-офф с первого места. В заключительном матче группового этапа Россия сыграет с Польшей в субботу, 29 января.

Известно, что в сегодняшней игре россияне были явными фаворитами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что баскетболисты «Зенита» проиграли «Монако» в матче Евролиги. Самым результативным игроком в составе петербургского клуба стал форвард Джоржан Микки, набравший 18 очков при трех подборах. У монегасков больше всех очков набрал защитник Майк Джеймс с 21 очком при четырех подборах.