В детской больнице им. Н.Ф. Филатова увеличили количество «коронавирусных» коек

В детской больнице им. Н.Ф. Филатова увеличили количество &#171;коронавирусных&#187; коек
Мест для больных коронавирусом становится все больше. Фото: комитет по здравоохранению

Теперь в медицинском учреждении количество мест для детей с диагнозом новая коронавирусная инфекция или подозрением на нее возросло до 611.

Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга во вторник, 25 января.

В детской больнице №5 имени Н.Ф. Филатова число коек для детей COVID-19 и подозрением на эту инфекцию выросло и составляет 611 единиц.

Отмечается, что 25 января, утром, хирургический корпус начал принимать инфекционных пациентов.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург увеличил число операторов службы 122 из-за ее перегрузки. Сотрудники службы 122 продолжают трудиться в поте лица 24 часа и семь дней в неделю.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что перепрофилированы 50 коек Городской психиатрической больницы №3 имени Скворцова- Степанова, теперь они будут предназначаться для больных новой коронавирусной инфекцией.

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