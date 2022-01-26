Более 2 тысяч классов петербургских школ ушли на удаленку из-за COVID

В Петербурге более 2 тыс. классов перешли на удаленное обучение из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Соответствующее заявление сделала вице-губернатор Ирина Потехина.

По ее словам, в настоящее время 65 тыс. школьников обучаются дома. Из них у 4,5 тыс. юных петербуржцев подтверждено заболевание.

Вице-губернатор рассказала на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что сегодня в Петербурге нет ни одной школы, полностью перешедшей на дистанционный формат обучения. В полноценном режиме продолжает работу больше половины школ.

В детских садах при этом ситуация стабильная. Учреждения продолжают работать в обычном режиме.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга вводят новые ограничения в связи с распространением COVID-19. Среди прочего, запрет на посещение детьми мест культурного досуга и спортивных мероприятий. Так, с 28 января текущего года по 13 февраля будут действовать дополнительные ограничения в сфере дополнительного образования.