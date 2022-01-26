Полицейские задержали 240 мошенников, обманувших петербургских пенсионеров в 2021 году

Было возбуждено почти 500 уголовных дел. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Было возбуждено почти 500 уголовных дел. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

За 2021 год сотрудники полиции задержали на территории Петербурга и Ленобласти за мошенничество в отношении пенсионеров 240 человек.

За указанный период было возбуждено 495 уголовных дел: 364 — в Петербурге и 132 — в области. Среди пострадавших были жители блокадного Ленинграда и ветераны войны. Больше половины преступлений полиции удалось раскрыть.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ, за мошенничества задержано 240 участников преступных групп. Чаще всего встречались схемы, среди которых злоумышленники представлялись близкими родственниками, попавших в трудную жизненную ситуацию, навязывали какие-то товары и услуги под видом социальных или коммунальных работников, «снимали порчу», продавали БАДы под видом лекарственных средств.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петродворце задержали кочевниц, обманувших пенсионеров почти на 800 тысяч.