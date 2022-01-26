В Петродворце задержали кочевниц, обманувших пенсионеров почти на 800 тысяч

В Петродворце задержали кочевниц, обманувших пенсионеров почти на 800 тысяч
Полицейские установили личности злоумышленниц, ими оказались две представительницы кочевого народа. Фото: ГУ МВД РФ по городу

На юго-западе Петербурга полицейские задержали двух представительницы кочевого народа, обманывавших пенсионеров. Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленниц поймали на выходе от очередной потерпевшей 14 декабря 2021 года. Женщины под видом соцработниц пришли домой к 86-летней жительнице города Ломоносов. Они поинтересовались, получала ли старушка в преддверии Нового года подарки. После незнакомки пообещали донести ей презент.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу, затем злоумышленницы рассказали пенсионерке, что сейчас в собесе меняют деньги, но так как он находится довольно далеко, то они готовы сами съездить туда и поменять сбережения. Доверчивая жительница отдала незнакомкам 340 тыс. рублей, а позднее обратилась в полицию.

В ходе розыска были установлены личности представительниц кочевого народа: 23-летняя жительницы города Петушки Владимирской области и ее 20-летняя однофамилица из Гатчины Ленобласти. На очередное задание они пошли 21 января. Их жертвой стала 85-летняя пенсионерка, проживающая на Озерковой улице в Петродворце. Женщины под тем же предлогом пришли к ней домой и похитили 400 тыс. рублей, но в этот раз их уже ждал наряд.

Уголовное дело возбудили по факту мошенничества. Обе кочевницы помещены под стражу. Сейчас полицейские устанавливают другие эпизоды их противоправной деятельности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербурженка сняла у метро «Гражданский проспект» почти миллион и отдала его мошенника.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобасти задержание мошенничество


 

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