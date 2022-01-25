Петербурженка сняла у метро «Гражданский проспект» почти миллион и отдала его мошенника

Петербурженка сняла у метро «Гражданский проспект» почти миллион и отдала его мошенника
У пожилой дамы выманили почти миллион рублей. Фото: Pixabay

Мошенничество случилось в Калининском районе Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 24 января, днем, в полицию обратилась 76-летняя женщина. Она заявила, что в период с 12 по 17 января с разных телефонов ей звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками Центрального банка России. По словам «добрых людей» неизвестные, по доверенности на имя заявительницы, пытались снять деньги.

Пожилой женщине насоветовали снять все средства и перевести их на другие счета. Пенсионерка так и сделала. Она все обналичила в отделениях разных банков у станции метрополитена «Гражданский Проспект». Женщина перевела 959 тыс. рублей на указанные мошенниками счета. Заведено уголовное дело.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионер из Калининского района отдал мошенникам более 12 млн.

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