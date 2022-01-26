Школьница отравилась смесью таблеток в квартире на Луначарского

Школьница отравилась смесью таблеток в квартире на Луначарского
Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга 15-летняя жительница попала в больницу с отравлением таблетками.

Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии в понедельник, 24 января, из своей квартиры на Луначарском проспекте. У девочки диагностировали острое пероральное отравление смесью таблеток.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в желудке несовершеннолетней оказалось 23 таблетки.

Правоохранители выяснили, что девочка состоит на учете в ПНД, принимает препарат на основании выписанного психиатром рецепта. Семья на учете в ПДН не состоит.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге госпитализировали отравившуюся таблетками трехлетнюю девочку. По предварительным данным, малышка, оставшаяся без присмотра, съела около десяти таблеток для лечения артериальной гипертензии. В итоге ей потребовалась помощь врачей.

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