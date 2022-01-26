В Совфеде одобрили закон об индексации пенсий на 8,6% с 1 января 2022 года

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей. Фото: Pixabay

Прибавка к страховой пенсии по старости после индексации на 8,6% в среднем составит 1,5 тыс. рублей. Фото: Pixabay

Примерно на 1,5 тысячи рублей больше начнут получать пенсионеры после индексации на 8,6%. Такая прибавка будет к страховой пенсии по старости у российских пенсионеров.

Совет Федерации провел заседание в среду, 26 января. На нем единогласно были одобрены поправки, направленные на индексацию пенсий неработающих пенсионеров на 8,6% с 1 января 2022 года.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елены Бибиковой, уже в феврале пенсионеры получат проиндексированные выплаты. Также сенатор отметила, что в феврале гражданм придет и компенсация за январь с учетом доиндексации.

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