Куда уходят деньги россиян, не умерших до выхода на пенсию

Многие люди не доживают до пенсионного возраста и не получают выплат. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Многие люди не доживают до пенсионного возраста и не получают выплат. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России показатель смертности мужчин до пенсионного возраста приближается к 43%. Это один из самых высоких показателей в мире. Например, в Швейцарии до пенсионного возраста не доживают всего 10% мужчин. Показатель смертности среди женщин ниже, но и там цифры не радуют.

Получается, многие не доживают до пенсионного возраста и не получают выплат. А ведь отчисления в Пенсионный фонд люди вносят исправно с каждой заработной платы.

Россияне поинтересовались, куда же пропадают денежные средства тех людей, кто не умер до выхода на пенсию? Ведь уровень жизни пожилых людей, мягко говоря, не самый высокий. А страховые взносы в ПФР огромные. И за десятилетия активной трудовой жизни складываются в немалую сумму.

Специалисты Пенсионного фонда выступили с разъяснениями по этому вопросу. В первую очередь, сотрудники ПФР напомнили, что страховые взносы отчисляет не сам гражданин России, а работодатель. И не из зарплаты сотрудника, а из общего фонда оплаты труда. При этом все текущие поступления не копятся, а идут на нынешние выплаты пенсий. Именно из этих ежемесячных отчислений и платят нашим пожилым родителям и родственникам. Если бы отчисления работающих граждан откладывались, их бы просто съела инфляция.

Когда же те, кто работает сейчас, приблизятся к пенсионному возрасту, их пенсии будут выплачиваться из страховых и накопительных взносов в ПФР. Эта система пенсионных выплат называется солидарной: каждое поколение заботится о предыдущем, все денежные средства поступают в общий фонд и работают в настоящий момент.

Если же пожилой человек умер, не успев получить пенсию за месяц, то вся сумма может быть выплачена законным наследникам или проживавшим с пожилым гражданином родственникам.

Человек, имеющий пенсионные накопления также может сохранить их для родственников в случае смерти. Правопреемники умершего по закону могут рассчитывать на выплаты средств пенсионных накоплений, если при жизни человек регулярно пополнял накопительную часть пенсии и располагает суммой на счете.

Специалисты Пенсионного фонда особо отметили, что добросовестное отношение к страховым взносам в ПФР помогает сформировать крепкую базу для выплат ныне живущим пенсионерам, регулярно повышать пенсии и выплачивать их без задержек.