Законопроект о продлении жилищных программ в Петербурге прошёл второе чтение

Однако на заседании Законодательного Собрания Санкт-Петербурга не была принята ни одна поправка.

В среду, 26 января ЗакС рассмотрел во втором чтении проект Закона «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга в сфере жилищной политики». Согласно документу, следует внести изменения в ряд нормативных правовых актов Северной столицы. Это касается следующих законов:

«О содействии Санкт-Петербурга в улучшении жилищных условий граждан»;

«О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге»;

«О жилищной политике Санкт-Петербурга»;

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» и других.

Проект предполагает сделать лучше такие программы как:

«Молодежи – доступное жилье»;

«Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге»;

«Развитие долгосрочного жилищного кредитования в Санкт-Петербурге».

Председатель ЗакСа Александр Бельский отметил, что в городе на Неве уже не первый год реализуют городские программы, которые помогают петербуржцам улучшить свои «гнездышки». Участниками программ стали более 100 тыс. семей.

Однако 31 декабря прошлого года срок действия программ подошел к концу, жители города запереживали и стали отправлять обращения в городские органы. По словам Бельского, Петербург контролирует оказание помощи таким гражданам в решении жилищных вопросов. «Поддержка» продолжит действовать.

Очередников сегодня насчитывается около 42 тыс. семей, в их числе 10 тыс. — молодые семьи. Последние участвуют в программе «Молодежи – доступное жилье». Однако возраст некоторых сопричастников превышает предельные для участия 35 лет.

«Чтобы город смог оказать им содействие, на эти цели в недавно принятом нами проекте бюджета Санкт-Петербурга на ближайшие 3 года заложен значительный объем средств – более 57 млрд рублей. Социальные выплаты, в том числе из федерального бюджета, в 2022 – 2024 годах получат более 15 тысяч семей»- сообщает Бельский.

Среди участников разные категории граждан:

молодые семьи;

многодетные семьи;

семьи с детьми-инвалидами;

заемщики ипотечных кредитов;

участники программы «Жилье работникам бюджетной сферы»;

ветераны и инвалиды, стоящие в общей очереди.

Отмечается, что принятие данного закона поспособствует расселению коммунальных квартир.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге выделят 3,9 млрд рублей на расселение коммуналок.