В России с 1 февраля подорожает детское питание

Цены на детское питание станут выше на 15,5% с 1 февраля 2022 года, об этом предупредили производители.

Кроме детского питания вырастет стоимость жидких и сухих каш, напитков, хлебцев и десертов. Об этом сообщает «Ъ».

Виной тому рост цен на основное сырье в связи с кризисом грузоперевозок, а также неблагоприятной погодой для выращивания сельскохозяйственных культур. Помимо прочего, дорожает и импортное сырье. Последнее часто используется для изготовления детского питания. Зарубежные продукты сильно подорожали из-за девальвации рубля.

По информации генерального директора российского производителя детского питания «ФрутоНяня» Натальи Медуновой, фруктовые концентраты в среднем выросли в цене на 26,8-33,33%. Стоимость свежих и замороженных овощей поднялась на 30,9%, а на молочное сырье — на 20%, на злаковые — на 19%.

Также стала стоить дороже и тара. Больше денег требуется на жестяные крышки, картон, гофру, алюминий и пластик.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России повысят цены на кондитерские изделия.