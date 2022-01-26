Россиянам рассказали, как досрочно погасить ипотеку

Жителям России рассказали о тонкостях досрочного погашения ипотечных кредитов.

Объяснила это специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко в беседе с «Российской газетой».

По словам Дайнеко, ипотеку можно досрочно погасить полностью или же частями. В случае, если делать это частично, то сократится объем основного долга, это понизит плату по существующим процентам. Клиент, выбирая этот способ погашения, должен подать специальное заявление, внести деньги и указать сумму к погашению.

Финансист объяснила, что частичное досрочное погашение ипотеки может сократить как ежемесячный платеж, так и общий срок кредитования. Логично, что при уменьшении срока станет меньше и переплата.

Для досрочного погашения всей задолженности нужно на счет внести оставшийся долг и проценты. Ольга Дайнеко добавила, что чаще всего платежи по ипотеке аннуитетные, то есть одинаковые каждый месяц, а их структура — это пропорция из суммы в погашение долга и процентов.

Так, первая половина срока кредита включает больше процентов в пропорцию, так как основной долг выплачивается медленно. В связи с этим есть смысл досрочно гасить ипотеку в первой половине всего срока кредитования.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стоимость ипотеки в России достигла рекорда с 2015 года.