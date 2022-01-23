Стоимость ипотеки в России достигла рекорда с 2015 года

Проблему с жильем можно решать не только благодаря ипотеке. Фото: pixabay.com

Проблему с жильем можно решать не только благодаря ипотеке. Фото: pixabay.com

По итогам декабря прошлого года стоимость ипотечного кредита в РФ достигла показателей 2015 года и составила 13,2%.

По словам экспертов, это объясняется повышением ключевой ставки.

«Многие кредиторы уже повысили ставки по основным программам кредитования до двузначных значений», — отметили они.

Как следствие россияне стали брать в банках меньше денег на приобретение жилья, сообщают РИА Новости со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Так, за месяц средний размер ипотечного кредита снизился на 13,5%. Кроме того, сократился средний срок ипотеки — до 17 лет и 5 месяцев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что отмена программы льготной ипотеки под 6,5% запущенной в марте 2020-го и продленной до июля 2021 года может спровоцировать заметное подорожание недвижимости.