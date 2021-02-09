В России ожидают резкого роста цен на жилье после отмены льготной ипотеки

Уже сейчас строительные компании сокращают ввод жилья и повышают цены. Фото: pixabay

Уже сейчас строительные компании сокращают ввод жилья и повышают цены. Фото: pixabay

Отмена программы льготной ипотеки под 6,5% запущенной в марте 2020-го и продленной до июля 2021 года может спровоцировать заметное подорожание недвижимости.

Об этом предупреждают россиян экономисты Антон Любич и Никита Масленников в разговоре с агентством URA.RU. Завершение льготной программы приведет к увеличение сроков экспозиции квартир, что, в свою очередь, повысит издержки застройщика и приведет к сокращению рабочих мест в сфере строительства. Все это отразится на стоимости квартир.

Антон Любич считает, что Центробанк должен не отменять льготную ипотеку, а возобновлять кредитование производственного сектора, чтобы поспособствовать созданию новых рабочих мест и не заводить финансовый сектор в тупик. Никита Масленников добавляет, что несмотря на привлекательные условия льготной ипотеки, не стоит забывать о вероятности оказаться в «долговой ловушке».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что онлайн-продажи продуктов питания в России за 2020 год выросли в три раза.