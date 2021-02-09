Онлайн-продажи еды в России за 2020 год выросли втрое

Онлайн-продажи еды в России за 2020 год выросли втрое
К 2025 году оборот онлайн-продаж продовольственных товаров в России может превысить 1 трлн рублей. Фото: pixabay

На фоне пандемии коронавируса в России значительно возросли объемы продаж продовольственных товаров через интернет — за год этот показатель увеличился более чем втрое.

О положительной динамике на рынке онлайн-продаж продуктов питания свидетельствуют данные исследования INFOLine, передает Forbes. Общий объем розничных продаж продуктов через интернет по итогам прошлого года превысил 135 млрд рублей, тогда как в 2019-м этот показатель достиг лишь 43 млрд рублей. Соответственно, рост составил 314%.

По мнению аналитиков, больше всего заказов жители российских регионов делали в мае 2020 года. Следующий всплеск покупательской активности пришелся на сентябрь — оба периода отмечены ужесточением антикоронавирусных ограничений. Лидерами продаж являются Москва, Петербург, а также Краснодар, Ростов-на-Дону, Казань и Екатеринбург.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стоимость электроэнергии в России достигла пятилетнего максимума.

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