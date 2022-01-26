Более 60 тыс. петербуржцев лечатся от коронавируса дома

В настоящий момент в общей сложности в медучреждениях лежат 6 515 человек, в том числе 598 в реанимационных палатах, а 310 горожан на аппаратах ИВЛ. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба 26 января.

Несмотря на рост заболеваемости в городе, 42,5% коронавирусных коек остаются свободными.

Амбулаторно лечатся в данный момент 62 434 петербуржца. Коэффициент распространения инфекции в Северной столице снизился до 1,63. Установленный норматив при этом не более единицы.

Запас вакцины от новой коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 764 тыс. 484 дозы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 55 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус. По всей России за сутки вирус забрал жизни 657 человек.