В Петербурге скончались еще 55 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 55 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в среду, 26 января. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», по всей России за сутки вирус забрал жизни 657 человек. Побороть болезнь смогли 28 197 россиян, из них 3 118 петербуржцев.

В городе также выявили еще 10 581 случай заражения коронавирусом. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 19 856 зараженных человек. На третьем месте оказалась Московская область — 6 709 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в общей сложности новый штамм коронавируса «омикрон» выявили у 2 637 горожан. Всего на данный момент в городе на Неве «омикрон» подтвердился у 2 637 человек, в том числе у 74 жителей, прибывших в страну: 42 студента, 12 туристов и 20 петербуржцев. Все они вернулись из туристических поездок.