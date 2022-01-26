Почти полтысячи петербуржцев за сутки подхватили «омикрон»

Почти полтысячи петербуржцев за сутки подхватили &#171;омикрон&#187;
В Петербурге ограничили плановую медпомощь из-за "омикрона". Фото: Baltphoto

В общей сложности новый штамм коронавируса «омикрон» выявили у 2 637 горожан.

За прошлые сутки в Северной столице ковид, вызванный новым штаммом «омикрон», диагностировали у 478 петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Всего на на данный момент в городе на Неве «омикрон» подтвердился у 2 637 человек, в том числе у 74 жителей, прибывших в страну: 42 студента, 12 туристов и 20 петербуржцев. Все они вернулись из туристических поездок.

По каждому случаю заражение проводится эпидемиологическое расследование. Определяется, с кем контактировал заболевший. Зараженных либо изолируют, либо госпитализируют в инфекционные стационары.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты рассказали, какие признаки указывают на заражение «омикроном».

коронавирус новости СПб омикрон Роспотребнадзор


 

Новости партнеров
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Врач: переболевшие ковидом могут заразиться омикроном с вероятностью 15-20%
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
Поликлиники Петербурга перешли на новый режим: куда идти с ОРВИ и симптомами COVID-19
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Аглая Шиловская ощущает присутствие умершего отца в жизни: «У портрета меняется выражение лица»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Почти полтысячи петербуржцев за сутки подхватили «омикрон»
Вдова Градского Марина Коташенко рассказала о наследстве музыканта
Дочь Анастасии Заворотнюк прокомментировала слухи об ухудшении состояния матери
В Пулково ночью в среду задержали один самолет до Узбекистана
Все серьезно: на Авиаконструкторов сбили пешехода
«Можете не волноваться»: Игорь Верник рассказал о своей госпитализации
В Пушкине заметили, как горит «Шкода»
В детской больнице им. Н.Ф. Филатова увеличили количество ...