Почти полтысячи петербуржцев за сутки подхватили «омикрон»

В общей сложности новый штамм коронавируса «омикрон» выявили у 2 637 горожан.

За прошлые сутки в Северной столице ковид, вызванный новым штаммом «омикрон», диагностировали у 478 петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Всего на на данный момент в городе на Неве «омикрон» подтвердился у 2 637 человек, в том числе у 74 жителей, прибывших в страну: 42 студента, 12 туристов и 20 петербуржцев. Все они вернулись из туристических поездок.

По каждому случаю заражение проводится эпидемиологическое расследование. Определяется, с кем контактировал заболевший. Зараженных либо изолируют, либо госпитализируют в инфекционные стационары.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты рассказали, какие признаки указывают на заражение «омикроном».