Эксперты рассказали, какие признаки указывают на заражение «омикроном»

Штамм коронавируса «омикрон», как говорят петербургские эксперты, «накрывает всех быстро». Зачастую можно заметить симптомы схожие с простудой, — першение в горле и насморк. Но помимо таких распространенных признаков есть и другие.

Участковая медицинская сестра Лола Агавердиева рассказала «Петербургскому дневнику», что инкубационный период при «омикроне» составляет всего три дня. Уровень воспаления легких при болезни снизился, отмечает специалист.

Также при штамме-«омикрон» часто встречается немотивированная слабость и резкое повышение давления. Повреждение легких все еще встречается, но намного меньше, чем при предыдущих штаммах, рассказала главный врач поликлиники № 98 Людмила Керимова.

Эксперт отметила, что уже через 3-5 дней многие пациенты уже готовы выписываться, но правилам ПЦР-тест берётся лишь на 8-10-й день.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалисты Главного управления здравоохранения Бангладеш сообщили о наиболее частых жалобах при заболевании омикрон-штаммом.