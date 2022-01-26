Эксперт предупредил об остановке экономики РФ в феврале 2022 года

В результате бедность и неравенство в стране увеличится. Фото: Baltphoto

В результате бедность и неравенство в стране увеличится. Фото: Baltphoto

Жителям России, возможно, предстоит столкнуться лицом к лицу не только с девальвацией рубля и обесцениванием накоплений, но и со стагфляцией, когда экономический спад и безработица сопровождаются быстрым ростом цен.

Такой прогноз дал экономист Петр Заборцев в разговоре с PRIMPRESS. По его словам, стагфляция — очень опасный процесс.

Эксперт отметил, что ЦБ России так и дальше будет бороться с инфляцией, повышая ключевую ставку. Однако в результате это приведет к падению спроса на внутреннем рынке и прекращению развития экономики в стране.

По словам Заборцева, при хорошем развитии событий экономике страны грозит стагнация, а при плохом — стагфляция. Последнее означает экономический спад и безработицу, сочетающуюся с ростом цен.

Отмечается, что такой процесс как стагфляция случается достаточно редко. Однако россияне, скорее всего, своими глазами увидят это явление уже в первом квартале 2022 года. Материальное положение россиян заметно ухудшится, и произойдет рост бедности.

Экономист посоветовал подумать о надежных способах сохранения денег, а также отказаться от всякого рода рисков при вложении в сомнительные инструменты.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мировая экономика переживает энергетический кризис, превращающийся в налог.