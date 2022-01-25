Saxo Bank: мировая экономика переживает энергетический кризис, превращающийся в налог

Saxo Bank: мировая экономика переживает энергетический кризис, превращающийся в налог
Мировая экономика переживает энергетический кризис, превращающийся в налог. Фото: Pixabay

Аналитиками датского Saxo Bank был представлен прогноз, касающийся глобальных рынков. Эксперты презентовали размышления на первый квартал 2022 года. По их мнению, мировая экономика переживает полномасштабный энергетический кризис, который, благодаря высоким ценам на энергоносители, становится налогом на потребителей и бизнес.

Специалисты считают, что энергетический кризис вызван «недостаточными инвестициями в добычу ископаемого топлива и чрезмерным политическим приоритетом в отношении «зеленой» энергетики». Об этом пишет «Коммерсант».

Подпитывает энергетический кризис переход к «зеленой» зоне, отмечают специалисты. Вместе с этим подчеркивается, что больше будет продолжаться работа по обеспечению плавного пути к желаемому «зеленому» будущему энергетики без ясного плана, тем беспорядочнее будет нарушаться функционирование экономики.

По мнению Saxo Bank, на валютных рынках с начала 2022 года больше всего влияния окажет монетарная политика властей США и Китая. Кроме того, специалисты затронули вопросы биткоина и евро. Отмечается, что биткойн должен принять альтернативу, а евро уже давно демонстрировала слабые результаты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что причиной отключения электроснабжения в Центральной Азии назван сбой, который произошел из-за аварии на сетях Казахстана.

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