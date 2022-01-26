Более трети жителей РФ передумали брать ипотеку в 2022 году

Многим россиянам пришлось отказаться от ипотеки в этом году. Фото: pixabay.com

Многим россиянам пришлось отказаться от ипотеки в этом году. Фото: pixabay.com

Высокие ставки и неподъемные цены заставили отказаться россиян от оформления ипотеки в текущем году.

Квартиру в ипотеку передумали брать больше трети граждан. Об этом передает ТАСС, ссылаясь на данные опроса «Online-Ipoteka».

Согласно проведенному исследованию, 34% респондентов собирались брать ипотеку в этом году, однако решили повременить. При этом желание получить ипотеку в этом году сохраняется у 27% опрошенных.

47% участников опроса, передумавших оформлять ипотечный кредит, не устроило повышение процентных ставок, а для 29% респондентов цена на недвижимость стала слишком высока. Порядка 15% не смогли выбрать подходящее жилье, 9% пришлось отказаться от ипотеки из-за пандемии коронавируса.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фининститут получит доступ к кредитным историям граждан России.