Подозреваемый в нападении на вдову Градского признал вину

Подозреваемый в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко признал вину в полном объеме.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова адвоката в среду, 26 января.

Напомним, нападение произошло 16 января на ЦКАД, где злоумышленники сымитировали ДТП. Когда вдова Градского остановилась, к ней подсели трое вооруженных мужчин. Они заставили ее вернуться домой, в деревню Мишуткино, и потребовали отдать деньги — 100 миллионов рублей. После этого злоумышленники забрали деньги и скрылись с места преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вдова Градского Марина Коташенко рассказала о наследстве музыканта.