Подозреваемый в нападении на вдову Градского признал вину

Подозреваемый в нападении на вдову Градского признал вину
Подозревамого задержали. Фото: "Вконтакте"/"Марина Коташенко"

Подозреваемый в нападении на вдову Александра Градского Марину Коташенко признал вину в полном объеме.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова адвоката в среду, 26 января.

Напомним, нападение произошло 16 января на ЦКАД, где злоумышленники сымитировали ДТП. Когда вдова Градского остановилась, к ней подсели трое вооруженных мужчин. Они заставили ее вернуться домой, в деревню Мишуткино, и потребовали отдать деньги — 100 миллионов рублей. После этого злоумышленники забрали деньги и скрылись с места преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вдова Градского Марина Коташенко рассказала о наследстве музыканта.

александр градский Марина Коташенко нападение происшествие шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Нырнула в прорубь и исчезла на глазах детей: водолазы почти сутки ищут тело утонувшей в купели на Оредеже женщины
Гинцбург рассказал, как на 100% защититься от
Гинцбург рассказал, как на 100% защититься от "омикрона"
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Доктор Мясников назвал необычный симптом онкологии
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подозреваемый в нападении на вдову Градского признал вину
Мать 12 лет не может похоронить жестоко убитого сына-музыканта в Петербурге
Минздрав разъяснил порядок действий при бессиптомном или легком течении ...
У пенсионеров с банковских карт могут списать крупные суммы денег
Более миллиона жителей Ленобласти вакцинировались от коронавируса
Аналитик рассказал, почему россияне не торопятся скупать доллары
На Невском проспекте полыхал автомобиль
Центробанк ответил на критику его предложений ограничить криптовалюты в РФ