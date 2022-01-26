Вдова Градского Марина Коташенко рассказала о наследстве музыканта

Вдова Градского Марина Коташенко рассказала о наследстве музыканта
Александр Градский. Фото: Instagram "aborgradsky"

В последнее время имя певца и композитора Александра Градского стало все чаще попадать в скандалы.

В связи с этим вдова знаменитости Марина Коташенко решила сделать публичное заявление, сообщает «Московский комсомолец».

По ее словам, все вопросы наследства будут решаться по закону, обделен никто не будет. Она добавила, что семья Градского тяжело переживает трагедию. При этом, по словам Коташенко, испытанием стало нападение, в результате которого были похищены 100 млн рублей.

Вдова отметила, что в приоритете для нее сегодня сохранить добрую память о музыканте и достойно воспитать общих детей.

Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вдова Градского Марина Коташенко распродавала вещи в Интернете.

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