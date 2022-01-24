Вдова Градского Марина Коташенко распродавала вещи в Интернете

Вдова Градского Марина Коташенко распродавала вещи в Интернете
Фото: "Вконтакте"/"Марина Коташенко"

Женщине могло не хватать на карманные расходы.

Как сообщает «Комсомольская правда» женщина продавала детские вещи и даже елочные игрушки.

На «Авито» обнаружили порядка 40 объявлений Марины Коташенко. Вдова Градского последние два года расставалась с детскими сандалиями, платьями, прокладками для груди, еловыми шишками. В общей сложности сумма вещей составила примерно 120 тысяч рублей. Самым дорогим лотом оказались сапоги за 45 тысяч.

Супруга Градского имела высокий рейтинг на сайте объявлений. Качество товаров, оперативность сделок и приветливость Коташенко оказались на высоте.

Женщина могла нуждаться в деньгах на карманные расходы, ведь при жизни артист был довольно экономным, считал деньги и выдавал их строго на необходимое.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что появились подробности вооруженного ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко.

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