Сюрпризы для пенсионеров в феврале: прибавки и переносы выплат

Февраль 2022 года будет беспокойным месяцем для пенсионеров в России. Эксперт по пенсионному обеспечению Анастасия Киреева рассказала о перенесении сроков выплат пенсионных средств и увеличении общей суммы выплат.

Уже в феврале планируется выплатить пенсии после проведения индексации по повышенной ставке в 8,6%, а также компенсировать разницу в индексации между январскими и февральскими выплатами. Повышение ставки индексации и перерасчет страховой части пенсии и социальных пособий проведен по распоряжению президента Владимира Путина, который на совещании 12 января отметил несоответствие между индексацией в 5,9% и реальным ростом инфляции. Таким образом, сумма выплат за февраль ожидается рекордно высокими.

Военным пенсионерам также проведут индексацию в феврале, а не в октябре, как планировалось ранее. Такая инициатива тоже исходит от президента Российской Федерации. Путин распорядился провести повышение пенсий всем, в то числе военным, пенсионерам, а не только лицам, достигшим пенсионного возраста.

Граждане, получающие ежемесячные выплаты от Пенсионного фонда России или набор социальных услуг, тоже получат увеличенные суммы в феврале. Для этой категории выплат индексацию планируется провести на уровне 8,4%, но пока она не прописана точно в документах и официально не известна. Не исключено, что ставка индексации, в итоге, окажется выше.

Еще одна новость – перенос даты выплат ежемесячного содержания. Из-за празднования Дня защитника Отечества срок выплат пенсий перенесут на другие даты. Поскольку в праздничный день почтовые и банковские отделения не будут работать, было принято решение о переносе выплат, вероятнее всего, на более ранние дни. Точные даты выплат пенсий и пособий сообщат ближе к дате праздника. Они будут рекомендованы региональными властями и направлены для исполнения финансовых обязательств во все отделения Почты России и банковские организации.