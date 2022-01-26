Китайские ученые предостерегли о распространении нового коронавируса из ЮАР

В ЮАР был зафиксирован новый вариант коронавирусной инфекции NeoCoV. Ученые из Китая беспокоятся, что он может проникнуть в человеческую популяцию.

По мнению экспертов, такие риски есть, поэтому случаи распространения вирусов группы NeoCoV необходимо тщательно отслеживать, учитывая их потенциал появления у людей, заключили эксперты. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на bioRxiv.

Эксперты отметили, что для взаимодействия с организмом человека вирусу необходим определенный вид мутации, и сейчас он угрожает только летучим мышам. Однако природа NeoCoV по-прежнему остается загадочной.

Подчеркивается, что на сегодняшний день исследование находится в статусе препринта: в будущем его должны проверить эксперты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для сделавшим вакцину от коронавируса менее полугода назад или переболевшим им за последние 6 месяцев, при положительном ПЦР-тесте, но без симптомов заболевания, лечение не требуется, сообщает Минздрав.