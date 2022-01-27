Эксперт предсказал переход коронавирусной инфекции от людей к животным

Существует вероятность, что коронавирус перейдет с людей на животных. Такое мнение высказал специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Эксперт отметил, что омикрон-штамм может быть последней мутацией, после которой инфекция вновь вернется к царству животных и будет активно распространяться уже там. Об этом сообщает ТАСС.

«Один из вероятных вариантов развития событий, что омикрон — это последний штамм коронавируса перед уходом в другую популяцию. Я думаю, что в течение года это произойдет», — отметил Жемчугов.

Специалист отметил, что в общем COVID-19 привычно распространяется среди животных. Например, SARS-CoV-2 пришел из животных популяций и, вероятно, увернется обратно. Пол мнению эксперта, такой ход событий связан с тем, что коллективный иммунитет среди людей растет. Это затрудняет распространение вируса.

Жемчугов поделился, что новыми хозяевами вируса могут стать представители семейства кошачьих, грызуны или олени.

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