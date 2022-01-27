В Пулково 27 января задержали три рейса

В Пулково 27 января задержали три рейса
В Пулково задержали три рейса. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В четверг, 27 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются три самолета.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Омска, Москвы, Ленкорани. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Омска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:35, однако время вылета сдвинули до 5:00. Далее с задержкой вылетит рейс до Москвы. Вылет перенесли с 9:50 на 17:40. С опозданием на 3 часа 20 минут отправится рейс до Якутска, который планировали на 11:40.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зарезанного мужчину нашли в машине на территории Пулково.

задержки рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
Гинцбург:
Гинцбург: "омикрон" не поможет выйти из пандемии коронавируса
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Председатель Комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец сломал ногу
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Крещенские купания в Оредеже, где трагически погибла женщина, не были согласованы
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Мишустин раскритиковал власти Петербурга из-за проблем с COVID-19, глава комздрава объяснился
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково 27 января задержали три рейса
Путин призвал Центробанк и правительство найти решение в вопросе криптовалют
Эксперт предсказал переход коронавирусной инфекции от людей к животным
Биезбардис: при нехватке страхового стажа для пенсии его можно «купить»
На Вокзальной улице вспыхнул двухэтажный дом и пристройка. Подан ...
«Пока нет тела, нельзя хоронить человека»: Стали известны детали ...
В Минздраве России настоятельно призывают непривитых людей за 60 уйти на ...
Если предоставить в ПФР специальную справку, то можно увеличить пенсию ...