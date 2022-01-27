В Пулково 27 января задержали три рейса

В четверг, 27 января, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются три самолета.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Омска, Москвы, Ленкорани. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс до Омска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:35, однако время вылета сдвинули до 5:00. Далее с задержкой вылетит рейс до Москвы. Вылет перенесли с 9:50 на 17:40. С опозданием на 3 часа 20 минут отправится рейс до Якутска, который планировали на 11:40.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что зарезанного мужчину нашли в машине на территории Пулково.