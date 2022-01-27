Почти половина петербуржцев на удаленке перестали следить за собой

Почти половина петербуржцев на удаленке перестали следить за собой
Треть опрошенных работников в Северной столице (30%), наоборот, стали больше времени уделять уходу за собой. Фото: unsplash

Почти каждый второй житель Петербурга (43%), работающий в удаленном формате, стал меньше следить за своим внешним видом.

Такие результаты показал опрос hh.ru. Треть опрошенных работников в Северной столице (30%), наоборот, стали больше времени уделять уходу за собой. Еще 27% ответили, что их внешний вид на удаленке не изменился.

Среди тех, кто стал уделять меньше внимания своему внешнему виду, больше IT-специалистов (53%), маркетологов (51%) и банковских служащих (50%). Лучше следить за собой стали специалисты из сферы административного персонала (34%), работники сферы продаж (30%) и бухгалтеры (26%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 75% петербуржцев на удаленке сократили свои расходы на транспорт.

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