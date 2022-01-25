75% петербуржцев на удаленке сократили свои расходы на транспорт

50% опрощенных на дистанте стали меньше тратить на одежду и обувь, 34% петербуржцев теперь реже веселятся, а 29% сократили расходы на питание.
hh.ru провел опрос среди петербургских работников, чтобы определить, как дистанционный формат работы повлиял на их траты и образ жизни.
Интересно, что 75% респондентов сократили свои расходы на транспорт. Однако 62% опрошенных приходится больше тратить на электроэнергию, еще у 39% увеличились расходы на еду, а у 35% — на интернет и мобильную связь.
Больше всего расходы сократились у специалистов сферы продаж. Наоборот же, увеличились траты у респондентов сферы маркетинга и искусства.
Раннее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург вышел на второе место по числу работающих на удаленке.